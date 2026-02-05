Associate Sponsors

Elnet Technologies standalone net profit rises 16.44% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 05 2026 | 5:07 PM IST
Sales rise 9.69% to Rs 6.45 crore

Net profit of Elnet Technologies rose 16.44% to Rs 5.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.69% to Rs 6.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.455.88 10 OPM %67.4466.16 -PBDT6.756.26 8 PBT6.295.82 8 NP5.034.32 16

First Published: Feb 05 2026 | 5:06 PM IST

