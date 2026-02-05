Suzlon Energy consolidated net profit rises 15.08% in the December 2025 quarter

Sales rise 42.42% to Rs 4228.18 croreNet profit of Suzlon Energy rose 15.08% to Rs 445.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 386.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 42.42% to Rs 4228.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2968.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4228.182968.81 42 OPM %17.4716.83 -PBDT646.75457.51 41 PBT566.75391.33 45 NP445.28386.92 15
