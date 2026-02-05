Marksans Pharma consolidated net profit rises 8.26% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.64% to Rs 754.43 croreNet profit of Marksans Pharma rose 8.26% to Rs 113.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 104.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.64% to Rs 754.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 681.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales754.43681.85 11 OPM %21.3120.35 -PBDT174.95163.95 7 PBT150.62143.26 5 NP113.20104.56 8
