Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Marksans Pharma consolidated net profit rises 8.26% in the December 2025 quarter

Marksans Pharma consolidated net profit rises 8.26% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 5:07 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 10.64% to Rs 754.43 crore

Net profit of Marksans Pharma rose 8.26% to Rs 113.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 104.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.64% to Rs 754.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 681.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales754.43681.85 11 OPM %21.3120.35 -PBDT174.95163.95 7 PBT150.62143.26 5 NP113.20104.56 8

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Avadh Sugar & Energy standalone net profit rises 147.77% in the December 2025 quarter

Elnet Technologies standalone net profit rises 16.44% in the December 2025 quarter

Godrej Properties consolidated net profit rises 20.00% in the December 2025 quarter

Indian Oil Corporation consolidated net profit rises 514.90% in the December 2025 quarter

Adroit Infotech consolidated net profit rises 181.48% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 05 2026 | 5:07 PM IST

Explore News

Next Story