Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Avadh Sugar & Energy standalone net profit rises 147.77% in the December 2025 quarter

Avadh Sugar & Energy standalone net profit rises 147.77% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 5:07 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3.46% to Rs 638.15 crore

Net profit of Avadh Sugar & Energy rose 147.77% to Rs 16.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.46% to Rs 638.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 616.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales638.15616.80 3 OPM %8.685.83 -PBDT45.4925.53 78 PBT29.5810.81 174 NP16.706.74 148

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Elnet Technologies standalone net profit rises 16.44% in the December 2025 quarter

Godrej Properties consolidated net profit rises 20.00% in the December 2025 quarter

Indian Oil Corporation consolidated net profit rises 514.90% in the December 2025 quarter

Adroit Infotech consolidated net profit rises 181.48% in the December 2025 quarter

Caplin Point Laboratories consolidated net profit rises 17.93% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 05 2026 | 5:07 PM IST

Explore News

Next Story