Avadh Sugar & Energy standalone net profit rises 147.77% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.46% to Rs 638.15 croreNet profit of Avadh Sugar & Energy rose 147.77% to Rs 16.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.46% to Rs 638.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 616.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales638.15616.80 3 OPM %8.685.83 -PBDT45.4925.53 78 PBT29.5810.81 174 NP16.706.74 148
