Antony Waste Handling Cell consolidated net profit declines 27.03% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.12% to Rs 262.44 croreNet profit of Antony Waste Handling Cell declined 27.03% to Rs 11.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.76 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.12% to Rs 262.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 242.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales262.44242.74 8 OPM %16.2821.42 -PBDT35.1443.43 -19 PBT13.1025.35 -48 NP11.5015.76 -27
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content