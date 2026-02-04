Associate Sponsors

Aptus Value Housing Finance India consolidated net profit rises 23.98% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 5:17 PM IST
Sales rise 23.01% to Rs 553.60 crore

Net profit of Aptus Value Housing Finance India rose 23.98% to Rs 236.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 190.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.01% to Rs 553.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 450.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales553.60450.05 23 OPM %82.1485.05 -PBDT307.17248.81 23 PBT303.78245.53 24 NP236.19190.50 24

First Published: Feb 04 2026 | 5:17 PM IST

