Aptus Value Housing Finance India consolidated net profit rises 23.98% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.01% to Rs 553.60 croreNet profit of Aptus Value Housing Finance India rose 23.98% to Rs 236.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 190.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.01% to Rs 553.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 450.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales553.60450.05 23 OPM %82.1485.05 -PBDT307.17248.81 23 PBT303.78245.53 24 NP236.19190.50 24
