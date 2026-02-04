Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Emcure Pharmaceuticals consolidated net profit rises 49.97% in the December 2025 quarter

Emcure Pharmaceuticals consolidated net profit rises 49.97% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 5:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 20.42% to Rs 2363.48 crore

Net profit of Emcure Pharmaceuticals rose 49.97% to Rs 230.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 153.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.42% to Rs 2363.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1962.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2363.481962.63 20 OPM %20.8518.07 -PBDT456.62326.73 40 PBT351.94229.92 53 NP230.54153.72 50

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

National Fittings standalone net profit rises 181.73% in the December 2025 quarter

Kamadgiri Fashion standalone net profit declines 34.00% in the December 2025 quarter

Zenith Fibres standalone net profit rises 135.14% in the December 2025 quarter

Ishwarshakti Holdings & Traders reports standalone net loss of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

Nifty, Sensex extend rally despite global tech rout

First Published: Feb 04 2026 | 5:17 PM IST

Explore News

Next Story