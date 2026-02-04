Ishwarshakti Holdings & Traders reports standalone net loss of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 75.00% to Rs 0.14 croreNet Loss of Ishwarshakti Holdings & Traders reported to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 75.00% to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.140.08 75 OPM %-121.43-187.50 -PBDT-0.13-0.13 0 PBT-0.13-0.13 0 NP-0.14-0.10 -40
