Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ardi Investments & Trading Company reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Ardi Investments & Trading Company reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 9:13 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Reported sales nil

Net Loss of Ardi Investments & Trading Company reported to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. There were no Sales reported in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales00.74 -100 OPM %0-31.08 -PBDT-0.01-0.23 96 PBT-0.01-0.23 96 NP-0.01-0.17 94

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Physicswallah consolidated net profit rises 9.68% in the December 2025 quarter

Healthcare Global Enterprises reports consolidated net loss of Rs 9.43 crore in the December 2025 quarter

Aditya Birla Fashion & Retail reports consolidated net loss of Rs 152.23 crore in the December 2025 quarter

Trescon reports consolidated net profit of Rs 2.20 crore in the December 2025 quarter

Sandesh reports consolidated net profit of Rs 38.48 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 9:13 AM IST

Explore News

Next Story