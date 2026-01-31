Arisinfra Solutions consolidated net profit rises 3921.05% in the December 2025 quarter

Sales rise 48.96% to Rs 270.84 croreNet profit of Arisinfra Solutions rose 3921.05% to Rs 15.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.38 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 48.96% to Rs 270.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 181.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales270.84181.82 49 OPM %10.906.76 -PBDT25.695.47 370 PBT24.744.70 426 NP15.280.38 3921
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content