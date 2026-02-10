ARSS Infrastructure Projects reports consolidated net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 95.65% to Rs 38.25 croreNet Loss of ARSS Infrastructure Projects reported to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 95.65% to Rs 38.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales38.2519.55 96 OPM %-6.27-3.84 -PBDT1.250.50 150 PBT0.990.25 296 NP-0.12-0.18 33
