Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / ARSS Infrastructure Projects reports consolidated net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

ARSS Infrastructure Projects reports consolidated net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 5:55 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 95.65% to Rs 38.25 crore

Net Loss of ARSS Infrastructure Projects reported to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 95.65% to Rs 38.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales38.2519.55 96 OPM %-6.27-3.84 -PBDT1.250.50 150 PBT0.990.25 296 NP-0.12-0.18 33

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

PVV Infra consolidated net profit rises 3408.33% in the December 2025 quarter

Jubilant Foodworks consolidated net profit rises 65.23% in the December 2025 quarter

Bhagiradha Chemicals & Industries consolidated net profit rises 28.69% in the December 2025 quarter

Oil India consolidated net profit declines 10.74% in the December 2025 quarter

Covidh Technologies reports standalone net loss of Rs 0.28 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 10 2026 | 5:55 PM IST

Explore News

Next Story