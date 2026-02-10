Jubilant Foodworks consolidated net profit rises 65.23% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.32% to Rs 2437.22 croreNet profit of Jubilant Foodworks rose 65.23% to Rs 70.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 42.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.32% to Rs 2437.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2150.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2437.222150.76 13 OPM %19.7918.68 -PBDT397.40285.63 39 PBT148.9677.80 91 NP70.9042.91 65
