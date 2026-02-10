Associate Sponsors

Bhagiradha Chemicals & Industries consolidated net profit rises 28.69% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 5:54 PM IST
Sales rise 10.94% to Rs 113.97 crore

Net profit of Bhagiradha Chemicals & Industries rose 28.69% to Rs 4.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.94% to Rs 113.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 102.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales113.97102.73 11 OPM %11.998.92 -PBDT11.169.16 22 PBT6.295.55 13 NP4.623.59 29

First Published: Feb 10 2026 | 5:54 PM IST

