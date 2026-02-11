Associate Sponsors

Salzer Electronics standalone net profit declines 12.56% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:42 PM IST
Sales rise 23.40% to Rs 411.95 crore

Net profit of Salzer Electronics declined 12.56% to Rs 12.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.40% to Rs 411.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 333.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales411.95333.82 23 OPM %8.6910.29 -PBDT24.0925.53 -6 PBT17.1819.65 -13 NP12.7414.57 -13

First Published: Feb 11 2026 | 6:42 PM IST

