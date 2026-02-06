Ashapura Minechem standalone net profit declines 26.31% in the December 2025 quarter

Sales rise 25.22% to Rs 121.28 croreNet profit of Ashapura Minechem declined 26.31% to Rs 19.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.22% to Rs 121.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales121.2896.85 25 OPM %23.3719.95 -PBDT30.6223.89 28 PBT28.1821.72 30 NP19.1926.04 -26
