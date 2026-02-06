Kriti Nutrients consolidated net profit rises 11.03% in the December 2025 quarter

Sales rise 29.72% to Rs 224.31 croreNet profit of Kriti Nutrients rose 11.03% to Rs 9.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.72% to Rs 224.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 172.92 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales224.31172.92 30 OPM %5.136.39 -PBDT13.2913.40 -1 PBT11.8512.01 -1 NP9.168.25 11
