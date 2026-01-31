Associate Sponsors

Asi Industries standalone net profit rises 0.99% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 1:51 PM IST
Sales rise 2.97% to Rs 50.70 crore

Net profit of Asi Industries rose 0.99% to Rs 12.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.97% to Rs 50.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 49.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales50.7049.24 3 OPM %26.7329.67 -PBDT18.5619.43 -4 PBT17.3818.19 -4 NP12.3012.18 1

First Published: Jan 31 2026 | 1:50 PM IST

