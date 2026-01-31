Associate Sponsors

Patel KNR Infrastructures standalone net profit declines 14.65% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 1:17 PM IST
Sales decline 50.75% to Rs 7.23 crore

Net profit of Patel KNR Infrastructures declined 14.65% to Rs 3.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 50.75% to Rs 7.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.2314.68 -51 OPM %66.8042.92 -PBDT3.714.34 -15 PBT3.674.30 -15 NP3.033.55 -15

First Published: Jan 31 2026 | 1:17 PM IST

