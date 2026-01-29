Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Automotive Stampings & Assemblies standalone net profit rises 109.24% in the December 2025 quarter

Automotive Stampings & Assemblies standalone net profit rises 109.24% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 9:08 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 26.23% to Rs 250.13 crore

Net profit of Automotive Stampings & Assemblies rose 109.24% to Rs 7.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.23% to Rs 250.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 198.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales250.13198.16 26 OPM %6.785.81 -PBDT13.458.54 57 PBT8.553.57 139 NP7.473.57 109

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Brigade Hotel Ventures consolidated net profit rises 140.07% in the December 2025 quarter

National Securities Depository consolidated net profit rises 4.44% in the December 2025 quarter

Datamatics Global Services consolidated net profit declines 51.04% in the December 2025 quarter

Phoenix Mills consolidated net profit rises 4.17% in the December 2025 quarter

Balkrishna Industries consolidated net profit declines 14.98% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 29 2026 | 9:08 AM IST

Explore News

Next Story