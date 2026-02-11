Avanti Feeds consolidated net profit rises 10.48% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.31% to Rs 1383.52 croreNet profit of Avanti Feeds rose 10.48% to Rs 149.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 135.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.31% to Rs 1383.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1365.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1383.521365.63 1 OPM %12.7111.75 -PBDT238.15199.07 20 PBT222.22184.25 21 NP149.38135.21 10
