AVT Natural Products consolidated net profit declines 19.58% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.23% to Rs 194.01 croreNet profit of AVT Natural Products declined 19.58% to Rs 17.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.23% to Rs 194.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 172.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales194.01172.87 12 OPM %11.9117.30 -PBDT24.3031.27 -22 PBT21.6427.89 -22 NP17.3721.60 -20
