Baazar Style Retail consolidated net profit declines 37.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.33% to Rs 466.48 croreNet profit of Baazar Style Retail declined 37.67% to Rs 18.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.33% to Rs 466.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 411.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales466.48411.60 13 OPM %19.1620.24 -PBDT73.0667.87 8 PBT26.9140.77 -34 NP18.9630.42 -38
