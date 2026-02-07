G R Infraprojects consolidated net profit declines 0.96% in the December 2025 quarter

Sales rise 36.22% to Rs 2308.28 croreNet profit of G R Infraprojects declined 0.96% to Rs 259.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 261.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.22% to Rs 2308.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1694.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2308.281694.50 36 OPM %20.2821.82 -PBDT391.58411.48 -5 PBT342.57350.37 -2 NP259.20261.71 -1
