Sagardeep Alloys consolidated net profit rises 10.34% in the December 2025 quarter

Sales rise 43.22% to Rs 39.20 croreNet profit of Sagardeep Alloys rose 10.34% to Rs 0.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 43.22% to Rs 39.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales39.2027.37 43 OPM %1.201.02 -PBDT0.300.61 -51 PBT0.160.45 -64 NP0.320.29 10
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content