The project entails transmission line package TL05 for a) Bypassing of Raigarh (Tamnar) - Dharamjaygarh (Sec-B) 765kV D/C line & Raigarh(Kotra) Raigarh (Tamnar) 765kV D/c line at Raigarh (Tamnar) S/s so as to form Raigarh (Kotra) Dharamjaygarh (Sec-B) 765kV D/c line b) LILO of Dharamjaygarh (Sec-B) Jharsuguda (Sec-A) 765kV D/c line at Raigarh (Kotra)-II S/s c) Raigarh (Tamnar)- Raigarh(Kotra)-II S/s 765kV D/c line Associated with WR-ER Inter-Regional Network Expansion Scheme-Part A under TBCB route.
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