Buzzing :

Stock Market LiveStocks to watchN Chandrasekaran ResignsEPFO News RulesGold and Silver PriceQ1 Results TodayTATA Group Stocks TodayN Chandrasekaran Resignation LetterGoogle Pixel 11 Series Launch
Home / Markets / Capital Market News / Bajel secures transmission line project from Power Grid
Bajel Projects has received an ultra mega transmission line EPC order from Power Grid Corporation of India. According to the company's project classification, the value of the order is above Rs 400 crore.

The project entails transmission line package TL05 for a) Bypassing of Raigarh (Tamnar) - Dharamjaygarh (Sec-B) 765kV D/C line & Raigarh(Kotra) Raigarh (Tamnar) 765kV D/c line at Raigarh (Tamnar) S/s so as to form Raigarh (Kotra) Dharamjaygarh (Sec-B) 765kV D/c line b) LILO of Dharamjaygarh (Sec-B) Jharsuguda (Sec-A) 765kV D/c line at Raigarh (Kotra)-II S/s c) Raigarh (Tamnar)- Raigarh(Kotra)-II S/s 765kV D/c line Associated with WR-ER Inter-Regional Network Expansion Scheme-Part A under TBCB route.

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

India-Namibia bilateral trade sees impressive growth

Krystal Integrated Services acquires 100% stake in Citelum India

Ampere launches upgraded Magnus G Max e-scooter

CAMS and IIT Madras signs MoU to drive next phase of fintech innovation

Paradeep Phosphates incorporates WoS - Fertilizer Innovation Foundation-India

First Published: Aug 12 2026 | 12:51 PM IST

Next Story