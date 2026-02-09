BAMPSL Securities standalone net profit declines 37.50% in the December 2025 quarter

Sales decline 9.49% to Rs 6.01 croreNet profit of BAMPSL Securities declined 37.50% to Rs 0.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.49% to Rs 6.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.64 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.016.64 -9 OPM %13.3119.13 -PBDT0.801.27 -37 PBT0.801.27 -37 NP0.600.96 -38
