Home / Markets / Capital Market News / Euro Pratik Sales consolidated net profit rises 15.84% in the December 2025 quarter

Euro Pratik Sales consolidated net profit rises 15.84% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 4:02 PM IST
Sales rise 7.00% to Rs 80.38 crore

Net profit of Euro Pratik Sales rose 15.84% to Rs 23.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.00% to Rs 80.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales80.3875.12 7 OPM %43.0736.54 -PBDT35.5429.20 22 PBT34.0627.69 23 NP23.2620.08 16

First Published: Feb 09 2026 | 4:02 PM IST

