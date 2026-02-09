RIR Power Electronics standalone net profit declines 67.88% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.01% to Rs 20.27 croreNet profit of RIR Power Electronics declined 67.88% to Rs 0.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.01% to Rs 20.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20.2719.87 2 OPM %4.1910.62 -PBDT0.932.14 -57 PBT0.621.80 -66 NP0.441.37 -68
