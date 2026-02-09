Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / RIR Power Electronics standalone net profit declines 67.88% in the December 2025 quarter

RIR Power Electronics standalone net profit declines 67.88% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 4:02 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 2.01% to Rs 20.27 crore

Net profit of RIR Power Electronics declined 67.88% to Rs 0.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.01% to Rs 20.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20.2719.87 2 OPM %4.1910.62 -PBDT0.932.14 -57 PBT0.621.80 -66 NP0.441.37 -68

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Telge Projects consolidated net profit rises 277.27% in the December 2025 quarter

Pace Digitek consolidated net profit rises 8.06% in the December 2025 quarter

Euro Pratik Sales consolidated net profit rises 15.84% in the December 2025 quarter

Pritika Auto Industries consolidated net profit rises 67.41% in the December 2025 quarter

India Shelter Finance Corporation consolidated net profit rises 29.05% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 09 2026 | 4:02 PM IST

Explore News

Next Story