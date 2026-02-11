Beardsell consolidated net profit declines 16.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.78% to Rs 66.59 croreNet profit of Beardsell declined 16.67% to Rs 2.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.78% to Rs 66.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 64.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales66.5964.79 3 OPM %9.288.95 -PBDT5.465.17 6 PBT3.523.33 6 NP2.102.52 -17
