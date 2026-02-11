Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Beardsell consolidated net profit declines 16.67% in the December 2025 quarter

Beardsell consolidated net profit declines 16.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:41 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 2.78% to Rs 66.59 crore

Net profit of Beardsell declined 16.67% to Rs 2.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.78% to Rs 66.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 64.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales66.5964.79 3 OPM %9.288.95 -PBDT5.465.17 6 PBT3.523.33 6 NP2.102.52 -17

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Himatsingka Seide consolidated net profit declines 64.93% in the December 2025 quarter

Dhunseri Ventures consolidated net profit declines 93.54% in the December 2025 quarter

N E Electronics reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Niraj Ispat Industries standalone net profit declines 2.44% in the December 2025 quarter

Callista Industries reports standalone net loss of Rs 0.48 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:41 PM IST

Explore News

Next Story