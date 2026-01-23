Associate Sponsors

BFL Asset Finvest reports standalone net loss of Rs 2.46 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 5:51 PM IST
Sales rise 6391.67% to Rs 7.79 crore

Net Loss of BFL Asset Finvest reported to Rs 2.46 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 4.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6391.67% to Rs 7.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.790.12 6392 OPM %-8.47-3866.67 -PBDT-2.48-4.65 47 PBT-2.48-4.65 47 NP-2.46-4.65 47

First Published: Jan 23 2026 | 5:51 PM IST

