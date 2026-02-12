Associate Sponsors

Binny Mills reports standalone net loss of Rs 2.73 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 3:06 PM IST
Sales rise 5.19% to Rs 1.62 crore

Net Loss of Binny Mills reported to Rs 2.73 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.19% to Rs 1.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.621.54 5 OPM %19.149.09 -PBDT-2.60-2.79 7 PBT-2.60-2.79 7 NP-2.73-2.53 -8

First Published: Feb 12 2026 | 3:06 PM IST

