Asia Capital standalone net profit declines 44.44% in the December 2025 quarter

Sales decline 43.75% to Rs 0.09 croreNet profit of Asia Capital declined 44.44% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 43.75% to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.090.16 -44 OPM %44.4468.75 -PBDT0.070.12 -42 PBT0.070.12 -42 NP0.050.09 -44
