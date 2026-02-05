Associate Sponsors

Blue Pearl Agriventures standalone net profit declines 24.32% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 05 2026 | 6:05 PM IST
Sales rise 32.75% to Rs 13.58 crore

Net profit of Blue Pearl Agriventures declined 24.32% to Rs 0.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.75% to Rs 13.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.5810.23 33 OPM %2.725.28 -PBDT0.370.54 -31 PBT0.370.54 -31 NP0.280.37 -24

First Published: Feb 05 2026 | 6:05 PM IST

