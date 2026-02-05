Goodyear India standalone net profit rises 159.81% in the December 2025 quarter

Sales decline 3.93% to Rs 606.91 croreNet profit of Goodyear India rose 159.81% to Rs 24.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.93% to Rs 606.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 631.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales606.91631.72 -4 OPM %6.953.77 -PBDT45.5827.04 69 PBT33.3513.27 151 NP24.639.48 160
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content