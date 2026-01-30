Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Brigade Enterprises consolidated net profit declines 21.05% in the December 2025 quarter

Brigade Enterprises consolidated net profit declines 21.05% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 3:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 7.59% to Rs 1575.11 crore

Net profit of Brigade Enterprises declined 21.05% to Rs 186.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 236.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.59% to Rs 1575.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1463.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1575.111463.94 8 OPM %26.0728.26 -PBDT368.83365.14 1 PBT288.73288.84 0 NP186.52236.24 -21

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

JBM Auto consolidated net profit rises 4.69% in the December 2025 quarter

Yogi reports consolidated net profit of Rs 1.47 crore in the December 2025 quarter

Ambuja Cements consolidated net profit declines 90.56% in the December 2025 quarter

JBF Industries reports standalone net loss of Rs 1.60 crore in the December 2025 quarter

United Foodbrands reports consolidated net loss of Rs 7.10 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 30 2026 | 3:52 PM IST

Explore News

Next Story