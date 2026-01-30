Brigade Enterprises consolidated net profit declines 21.05% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.59% to Rs 1575.11 croreNet profit of Brigade Enterprises declined 21.05% to Rs 186.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 236.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.59% to Rs 1575.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1463.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1575.111463.94 8 OPM %26.0728.26 -PBDT368.83365.14 1 PBT288.73288.84 0 NP186.52236.24 -21
