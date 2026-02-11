Associate Sponsors

Capacit'e Infraprojects consolidated net profit declines 3.84% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:42 PM IST
Sales rise 14.38% to Rs 675.42 crore

Net profit of Capacit'e Infraprojects declined 3.84% to Rs 50.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 52.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.38% to Rs 675.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 590.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales675.42590.49 14 OPM %16.0215.30 -PBDT91.0388.52 3 PBT67.8563.79 6 NP50.0252.02 -4

First Published: Feb 11 2026 | 6:42 PM IST

