Global Education consolidated net profit rises 9.31% in the December 2025 quarter

Sales rise 73.65% to Rs 29.00 croreNet profit of Global Education rose 9.31% to Rs 6.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 73.65% to Rs 29.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales29.0016.70 74 OPM %33.9037.37 -PBDT10.148.88 14 PBT8.948.14 10 NP6.696.12 9
