RKEC Projects consolidated net profit declines 79.30% in the December 2025 quarter

Sales decline 72.56% to Rs 32.65 croreNet profit of RKEC Projects declined 79.30% to Rs 1.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 72.56% to Rs 32.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 118.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales32.65118.98 -73 OPM %21.0416.43 -PBDT3.6613.77 -73 PBT2.3611.38 -79 NP1.718.26 -79
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content