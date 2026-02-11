Associate Sponsors

S P Apparels consolidated net profit rises 11.50% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:41 PM IST
Sales rise 6.58% to Rs 382.95 crore

Net profit of S P Apparels rose 11.50% to Rs 26.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.58% to Rs 382.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 359.32 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales382.95359.32 7 OPM %14.0014.16 -PBDT49.4745.96 8 PBT36.9934.19 8 NP26.9624.18 11

First Published: Feb 11 2026 | 6:41 PM IST

