Capri Global Capital consolidated net profit rises 99.44% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 9:11 AM IST
Sales rise 47.13% to Rs 1185.82 crore

Net profit of Capri Global Capital rose 99.44% to Rs 255.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 128.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 47.13% to Rs 1185.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 805.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1185.82805.98 47 OPM %67.0165.53 -PBDT368.39196.23 88 PBT340.28170.72 99 NP255.44128.08 99

First Published: Jan 30 2026 | 9:11 AM IST

