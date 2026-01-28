Associate Sponsors

Cartrade Tech consolidated net profit rises 30.85% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 28 2026 | 12:51 PM IST
Sales rise 18.98% to Rs 209.67 crore

Net profit of Cartrade Tech rose 30.85% to Rs 55.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 42.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.98% to Rs 209.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 176.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales209.67176.22 19 OPM %37.3228.41 -PBDT93.8863.90 47 PBT84.5053.39 58 NP55.8642.69 31

First Published: Jan 28 2026 | 12:51 PM IST

