Hero Fincorp reports standalone net loss of Rs 121.69 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 28 2026 | 12:51 PM IST
Sales decline 5.74% to Rs 2158.75 crore

Net Loss of Hero Fincorp reported to Rs 121.69 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 32.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.74% to Rs 2158.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2290.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2158.752290.20 -6 OPM %34.4138.31 -PBDT-62.876.90 PL PBT-81.58-11.88 -587 NP-121.69-32.43 -275

First Published: Jan 28 2026 | 12:51 PM IST

