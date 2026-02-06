Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Century Enka consolidated net profit rises 69.62% in the December 2025 quarter

Century Enka consolidated net profit rises 69.62% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 4:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 16.57% to Rs 411.65 crore

Net profit of Century Enka rose 69.62% to Rs 23.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 16.57% to Rs 411.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 493.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales411.65493.40 -17 OPM %9.895.42 -PBDT48.8732.91 48 PBT35.3018.55 90 NP23.7313.99 70

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sensex settles 266 pts higher; FMCG shares advance; VIX slides 1.86%

Nifty February futures trade at premium

Kody Technolab standalone net profit rises 2.33% in the December 2025 quarter

Saven Technologies standalone net profit declines 30.26% in the December 2025 quarter

Pritika Engineering Components consolidated net profit rises 16.78% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 4:51 PM IST

Explore News

Next Story