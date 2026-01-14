Home / Markets / Capital Market News / CitiPort Financial Services standalone net profit rises 700.00% in the December 2025 quarter

CitiPort Financial Services standalone net profit rises 700.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 14 2026 | 9:04 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 111.11% to Rs 0.19 crore

Net profit of CitiPort Financial Services rose 700.00% to Rs 0.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 111.11% to Rs 0.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.190.09 111 OPM %73.6833.33 -PBDT0.110.01 1000 PBT0.110.01 1000 NP0.080.01 700

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

ICICI Lombard General Insurance Company standalone net profit declines 9.06% in the December 2025 quarter

5paisa Capital consolidated net profit declines 23.98% in the December 2025 quarter

ICICI Prudential Life Insurance Q3 PAT climbs 20% YoY to Rs 390 cr

Interarch Building Solutions bags Rs 130-cr pre-engineered steel building contract

B.R.Goyal Infrastructure receives NHAI project of Rs 86.70 cr

First Published: Jan 14 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story