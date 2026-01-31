Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / MIC Electronics consolidated net profit declines 13.36% in the December 2025 quarter

MIC Electronics consolidated net profit declines 13.36% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 3:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 667.91% to Rs 90.23 crore

Net profit of MIC Electronics declined 13.36% to Rs 1.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 667.91% to Rs 90.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.75 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales90.2311.75 668 OPM %4.4029.28 -PBDT2.822.56 10 PBT1.882.17 -13 NP1.882.17 -13

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Vinati Organics consolidated net profit rises 7.61% in the December 2025 quarter

Seshasayee Paper & Boards consolidated net profit rises 12.09% in the December 2025 quarter

Pudumjee Paper Products standalone net profit rises 5.77% in the December 2025 quarter

Pro CLB Global reports standalone net profit of Rs 0.24 crore in the December 2025 quarter

B P Capital reports standalone net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 3:05 PM IST

Explore News

Next Story