Coastal Roadways standalone net profit rises 45.45% in the December 2025 quarter

Sales decline 2.00% to Rs 10.27 croreNet profit of Coastal Roadways rose 45.45% to Rs 0.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.00% to Rs 10.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.2710.48 -2 OPM %8.288.97 -PBDT1.170.96 22 PBT0.840.63 33 NP0.640.44 45
