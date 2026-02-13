Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Coastal Roadways standalone net profit rises 45.45% in the December 2025 quarter

Coastal Roadways standalone net profit rises 45.45% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 2:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 2.00% to Rs 10.27 crore

Net profit of Coastal Roadways rose 45.45% to Rs 0.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.00% to Rs 10.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.2710.48 -2 OPM %8.288.97 -PBDT1.170.96 22 PBT0.840.63 33 NP0.640.44 45

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

OTCO International reports standalone net loss of Rs 0.10 crore in the December 2025 quarter

Envair Electrodyne reports standalone net profit of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

U P Hotels standalone net profit declines 2.58% in the December 2025 quarter

Honeywell Automation India standalone net profit declines 8.25% in the December 2025 quarter

Huhtamaki India standalone net profit rises 159.20% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 2:05 PM IST

Explore News

Next Story