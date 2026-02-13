Associate Sponsors

U P Hotels standalone net profit declines 2.58% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 2:05 PM IST
Sales rise 2.81% to Rs 56.77 crore

Net profit of U P Hotels declined 2.58% to Rs 16.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.81% to Rs 56.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 55.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales56.7755.22 3 OPM %38.0743.30 -PBDT23.5625.30 -7 PBT22.1822.77 -3 NP16.6017.04 -3

First Published: Feb 13 2026 | 2:05 PM IST

