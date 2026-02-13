U P Hotels standalone net profit declines 2.58% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.81% to Rs 56.77 croreNet profit of U P Hotels declined 2.58% to Rs 16.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.81% to Rs 56.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 55.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales56.7755.22 3 OPM %38.0743.30 -PBDT23.5625.30 -7 PBT22.1822.77 -3 NP16.6017.04 -3
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content