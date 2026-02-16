Covance Softsol consolidated net profit rises 1241.49% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.01% to Rs 36.83 croreNet profit of Covance Softsol rose 1241.49% to Rs 12.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.01% to Rs 36.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales36.8334.10 8 OPM %33.343.23 -PBDT15.492.73 467 PBT15.452.66 481 NP12.610.94 1241
