Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Covance Softsol consolidated net profit rises 1241.49% in the December 2025 quarter

Covance Softsol consolidated net profit rises 1241.49% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 16 2026 | 11:18 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 8.01% to Rs 36.83 crore

Net profit of Covance Softsol rose 1241.49% to Rs 12.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.01% to Rs 36.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales36.8334.10 8 OPM %33.343.23 -PBDT15.492.73 467 PBT15.452.66 481 NP12.610.94 1241

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Orissa Bengal Carrier reports consolidated net loss of Rs 2.39 crore in the December 2025 quarter

Modi Rubber consolidated net profit declines 17.93% in the December 2025 quarter

Radhagobind Commercial reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Thomas Scott India standalone net profit rises 65.67% in the December 2025 quarter

Espire Hospitality standalone net profit rises 193.55% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 16 2026 | 11:17 AM IST

Explore News

Next Story