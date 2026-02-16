Associate Sponsors

Espire Hospitality standalone net profit rises 193.55% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 16 2026 | 11:17 AM IST
Sales decline 0.53% to Rs 40.97 crore

Net profit of Espire Hospitality rose 193.55% to Rs 8.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.79 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.53% to Rs 40.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales40.9741.19 -1 OPM %35.7320.34 -PBDT13.275.76 130 PBT11.173.69 203 NP8.192.79 194

First Published: Feb 16 2026 | 11:17 AM IST

