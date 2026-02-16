Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Orissa Bengal Carrier reports consolidated net loss of Rs 2.39 crore in the December 2025 quarter

Orissa Bengal Carrier reports consolidated net loss of Rs 2.39 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 16 2026 | 11:17 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 16.15% to Rs 77.55 crore

Net loss of Orissa Bengal Carrier reported to Rs 2.39 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 16.15% to Rs 77.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales77.5592.49 -16 OPM %0.945.18 -PBDT-0.743.13 PL PBT-2.281.36 PL NP-2.390.80 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Modi Rubber consolidated net profit declines 17.93% in the December 2025 quarter

Radhagobind Commercial reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Thomas Scott India standalone net profit rises 65.67% in the December 2025 quarter

Espire Hospitality standalone net profit rises 193.55% in the December 2025 quarter

Desh Rakshak Aushdhalaya standalone net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 16 2026 | 11:17 AM IST

Explore News

Next Story